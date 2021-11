INFOX : Le garde du corps de Sonko n'est pas décédé Contrairerement à une rumeur, le garde du corps de Sonko qui était blessé, se porte mieux. La précision est apportée par Sadikh Diop, qui renseigne aussi que Sonko, Barh et Gackou sont au camp Abdou Diassé.

La violence s'est invitée dans les rues de Dakar ce matin avec le procès en appel de Barthélémy Dias dans l'affaire Ndiaga Diouf. Les pare-brises des véhicules de Ousmane Sonko et de Barthélémy Dias ont été atteintes par les grenades lancés par les gendarmes à hauteur de Point-E. Le cortège a finalement fait demi-tour pour emprunter un autre axe, a constaté LERAL.

