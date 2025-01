INTRODUCTION OFFICIELLE DE L’ANGLAIS À L'ÉCOLE CE MARDI Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2025 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

Ce programme vise à renforcer les compétences linguistiques des élèves dès leur plus jeune âge et à s’aligner sur les exigences d’un monde de plus en plus globalisé. Ce mardi 14 janvier 2025 marque une étape importante dans le système éducatif sénégalais avec l’introduction de l’enseignement de l’anglais dès le préscolaire et l’élémentaire. Dans une publication sur X (anciennement Twitter), le ministère de l’Éducation nationale a souligné que cette initiative représente « le début d’une réforme majeure dans notre système éducatif ». Ce programme vise à renforcer les compétences linguistiques des élèves dès leur plus jeune âge et à s’aligner sur les exigences d’un monde de plus en plus globalisé. L’enseignement de l’anglais était jusque-là limité au collège et au lycée dans le système éducatif sénégalais. Source Logo: SenePlus Primary Section: Éducation Archive setting: Unique ID: Alioune



