IRENE MINGASSON, AMBASSADRICE DE L'UNION EUROPEENNE

«Les accords de pêche ont été signés sur des bases équitables» Les acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture ont mis en place une plateforme nationale. C'est la mise en œuvre d'une recommandation du Pescao, le Programme pour l'amélioration de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l'Ouest. L'atelier qui s'est tenu à Mbour, a été une tribune pour l'Union Européenne, partenaire de cette dynamique, de faire le point sur la très controversée question des accords de pêche liant l'entité européenne à notre pays. Son Ambassadrice, Iréne Mingasson, a soutenu que ces accords ont été signés sur des bases équitables et ne concernent que le thon et le merlu noir.

œuvre d’une recommandation du Pescao, le Programme pour l’amélioration de la gouvernance régionale des pêches

en Afrique de l’Ouest. L’atelier qui s’est tenu à Mbour, a été une tribune pour l’Union Européenne, partenaire de

cette dynamique, de faire le point sur la très controversée question des accords de pêche liant l’entité européenne à notre pays. Son Ambassadrice, Iréne Mingasson, a soutenu que ces accords ont été signés sur des bases équitables et ne concernent que le thon et le merlu noir.

Au Sénégal, la pêche est un secteur clé du tissu économique national. Premier poste d’exportation en 2016 avec 204, 43Milliards de Frs CFA de recettes, le secteur traverse toutefois une crise sans précédent exacerbée par des rapports conflictuels entre la tutelle et les acteurs. Au nom de l’inclusivité, l’instauration d’une Plateforme nationale des Acteurs non étatiques des acteurs de la filière, est perçue comme un déclic. Sidya Diouf, Coordinateur interne et chargé du suivi-évaluationà la Direction des Pêches Maritimes (Dpm) au Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime, s’en réjouit. « L’atelier revêt une importance capitale pour le Ministère de la Pêche et de l’Economie

Maritime, parce que depuis un certain temps, des années passées, nous sommes entrain de mettre en place une

approche inclusive et participative des acteurs dans la gestion des ressources, le développement de la pêche Cette

plateforme donc, va renforcer les liens entre les acteurs d’abord mais aussi entre l’administration et les acteurs,

parce qu’il s’agira d’harmoniser les interventions au niveau des acteurs. Aujourd’hui, on sait qu’on a beaucoup d’organisations, il faudra penser à fédérer ces organisations en vue d’un objectif commun », a-t-il souligné.



