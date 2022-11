ISMEA: 130 millions de dollars US pour la santé et l'autonomisation des femmes du Sud Rédigé par leral.net le Mardi 8 Novembre 2022 à 16:24 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre du projet ISMEA investir dans la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, la présentation du rapport s’est fait ce 08 Novembre au ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce projet couvre cinq régions identifiées comme prioritaires, Kédougou, Kolda, Kaffrine, Tambacounda, Sédhiou où les résultats de la santé sont les plus faibles et le taux de pauvreté plus élevé. A celles-ci s’ajoute la région de Ziguinchor pour couvrir la zone du sud du Sénégal, avec un montant du financement qui s’élève à 130 millions de dollars US. Ainsi ils visent à améliorer la disponibilité de service SRMNIA et nutrition de qualité, promouvoir la santé des adolescents et l’autonomisation des femmes et soutenir les réformes visant à renforcer la gouvernance, l’équité et la durabilité du financement dans le secteur de la santé.



Accueil Envoyer à un ami Partager