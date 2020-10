ITW / Cheikh Diop, SG CNTS/FC: « Le ministre du Travail nous ignore royalement…» Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

Gestion du ministre du Travail



Nous appelons la tutelle, à une gouvernance juste et équitable. En ce qui concerne la CNTS/FC, ce n’est pas le cas. Il nous marginalise, il nous manque de considération. Nous écrivons, nous adressons des correspondances à notre tutelle qui ne nous répond pas. Nous adressons un mémorandum à notre tutelle qui l’invite à des échanges, à des rencontres pur une meilleure gestion des relations professionnelles, il ignore ce mémorandum.



Notre ministre de tutelle nous ignore royalement



Dans le cadre de la gestion des centrales syndicales, le ministre ignore royalement nos droits. Ce qui est constant, le ministère ne répond plus depuis un an à nos correspondances, ne répond plus à toutes les préoccupations posées la CNTS/FC, et à cela s’ajoute à la privation de nos droits, tels la subvention du 1er mai depuis deux ans. La part de la CNTS/FC s’élève annuellement à plus de cinq millions. En 2019, cette subvention ne nous a pas été versée pendant qu’elle a été versée à tout le monde. En 2020, c’est la même chose. Quand on a protesté, il a libéré une subvention sur deux. Il nous ignore royalement. Il le libère sans nous parler. Il ne nous reçoit pas.



Les origines du concept de « accès au travail décent »



Au lendemain de la crise économique de 2008 pour éviter la récession totale, des milliards de dollars ont été injectés pour faire des millionnaires à tous les habitants de la planète. Ils ont soutenu qu’il faut travailler pour que l’économie mondiale ait une croissance économique soutenue, durable et partagée. Et éradiquer la pauvreté. Nous avons porté ce projet auprès de l’OIT. Nous avons été rejoints par les États.

La notion de travail décent ce sont les aspirations des êtres humains au travail, à l’accès à l’emploi, au travail productif, à une rémunération convenable, la sécurité sur le lieu de travail, une protection sociale pour les familles, une liberté syndicale de négociation, une égalité entre homme et femme. C’est l’ensemble qui regroupe le travail décent.



Les efforts du pacte du dialogue social



Tous les mandats de l’OIT se sont entendus sur l’agenda décent que l’OIT a décrété. L’agenda est à l’horizon 2030. C’est le travail pour tous. Il repose sur la création d’emploi, le droit au travail, la protection sociale et le dialogue social, l’équité… Au Sénégal, on peut considérer qu’il y a des efforts qui ont été faits. Un pacte de stabilité nationale a été signé et d’émergence économique en 2014. Il stabilisé le secteur privé. Il a produit des institutions comme le Haut conseil du dialogue social (HCDS).



Les secteurs sociaux à problème

Il y a des secteurs qui sont constamment perturbés : l’éducation et la santé. Il s’y ajoute les établissements privés comme l’Aps où le feu est en train de couver. Le Sg du Synpics est injustement suspendu d'activité comme de salaire depuis bientôt sept mois. Deux femmes licenciées de façon abusive à l’Aps. La coalition des centrales s’est érigée en médiateur mais nous avions été éconduits par le directeur. Même au niveau du « Soleil » où nous avons mené une médiation et nous attendons l’application de ces conclusions. Tous ces secteurs doivent être apaisés pour qu’on puisse parler de travail décent au Sénégal.



