Ibou Kara est toujours "amoureux" de Léa Soukeyna Ndiaye, "khalé bou rew" Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mai 2018 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Ibou Kara: Bonne fête À Mon Ex Merveilleuse Compagne Khaléé Bou Reew

Léa Ndiaye: no hate we love you, pas de haine, nous vous aimons



Accueil Envoyer à un ami Partager