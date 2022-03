Ibou Laye Ngom-APR à Pikine «Dr Cheikh Dieng s’agite pour se positionner en vue des législatives au sein du Pds mais…»

«Les élections législatives approchent à grands pas. Dr Cheikh Dieng cherche à se positionner pour espérer être investi sur une bonne position sur la liste nationale du Pds. Depuis sa débâcle à Pikine et à Djeddah Thiaroye Kao, il a peur d’être largué par Me Abdoulaye Wade, vu ses responsabilités dans le parti. Voilà pourquoi il s’agite et manipule les populations en traînant dans son jeu d’autres responsables de l’opposition, qui sont de mauvais perdants. Mais il perd son temps», martèle M. Ngom.



À l’en croire, celui qui n’a gagné qu’une seule commune sur douze (12) que compte le département de Pikine et qui a été battu dans sa commune, ne peut pas prétendre gagner la ville de Pikine.



«Ça relève de l’utopie. Il y a un écart de 1906 voix entre Benno et Wallu pour la ville de Pikine. Comment l’opposition peut-elle rattraper Thimbo ?», s’interroge le responsable politique de l’Apr à Guinaw rail Sud. Pour lui, si Abdoulaye Thimbo avait perdu les élections, il aurait félicité le vainqueur.



«Le maire Abdoulaye Thimbo est un homme de bonne foi. Tel que nous le connaissons, si Benno avait perdu les élections à Pikine, il allait féliciter le vainqueur, plier ses bagages et partir. C’est un démocrate. Dr Cheikh Dieng et ses affidés doivent arrêter de salir la victoire de Benno. C’est anti démocratique. Leurs dénégations ne passeront pas», cogne Ibou Laye Ngom

Tribune