Ibrahima Dème après sa démission de la magistrature : "Je n’exclus rien, je vais organiser…"

La démission du magistrat Ibrahima Hamidou Dème était le sujet à débattre hier dans les salons et d’autres lieux de rencontres dakarois. Si certains relèvent un profond malaise dans la justice, d’autres par contre prêtent au démissionnaire, des ambitions politiques. Mais l’intéressé garde le suspense et donne rendez-vous demain pour éclaircir l’opinion. «Je n’exclus rien, a-t-il confié à L’Observateur. Depuis ce matin (hier, mardi, lendemain de sa démission, Ndlr), la question qui revient, c’est si cette démission ne cache pas un engagement politique. Alors jeudi, je vais organiser un point de presse pour en parler.»



Dans sa lettre de démission rendue publique avant-hier, Ibrahima Hamidou Dème s'est montré très critique à l'égard des politiques, particulièrement du régime de Macky Sall. «Nous sommes à la croisée des chemins. Par conséquent, toutes les forces vives de la nation doivent sortir de leur résignation, de leur indifférence par rapport à la grave situation de notre pays.



Sortons de nos égoïsmes, pensons moins à conserver le confort de nos situations et remplissons plutôt nos devoirs vis-à-vis de notre pays qui nous a tout donné et que nous ne devons pas léguer, exsangue à nos enfants. Sortons de nos hésitations, vainquons nos peurs pour affronter avec courage les défis d’un Sénégal nouveau.



Pour ce faire, une nouvelle mentalité doit émerger. A vrai dire, la seule émergence qui vaille aujourd’hui, c’est l’émergence d’une nouvelle citoyenneté, l’émergence d’un patriotisme nouveau, l’émergence d’une nouvelle gouvernance, seules capables de vaincre le statu quo et de porter un développement durable et harmonieux ».