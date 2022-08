Ibrahima Faye sur les politiques: "Ne mettez pas en danger le pays avec vos discours incendiaires"

Le professeur Ibrahima Faye islamologue invite tous les acteurs politiques ainsi que les citoyens sénégalais au respect des personnes et des institutions tant dans leur discours que dans leur façon de faire. Personne ne doit mettre en danger la vie et la stabilité de notre nation à travers des propos et des comportements qui incitent à la violence. Ce pays nous appartient. Il est de notre devoir à tous de le protéger et de contribuer à son développement et à son rayonnement”. C’était lors d’une conférence religieuse qu’il animait à Grand Thiès.