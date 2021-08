Ibrahima Kane, DG D’air Sénégal Sa : «Le taux de ponctualité d’Air Sénégal est supérieur à la moyenne mondiale» Interpellé par des responsables d’agences de voyage sur les retards constatés dans les vols d’Air Sénégal, et sur la nécessité de renforcer le service client pour mieux prendre en charge les usagers, le directeur d’Air Sénégal Sa, Ibrahima Kane, a tenu à relativiser certaines critiques. Tribune

Selon lui, avec 300.000 passagers transportés en 2020, Air Sénégal a enregistré un taux de ponctualité de 72%, ce qui classe le pavillon national au-dessus de la moyenne mondiale. Ibrahima Kane souligne toutefois qu’avec la pandémie, les performances ont été revues à la baisse par cas de force majeur.



Selon lui, les retards ont été particulièrement notables à partir de juillet et août, particulièrement à partir du 8 août, date à laquelle la compagnie nationale a enregistré plusieurs cas de pilotes testés positifs à la Covid-19. Cela a obligé Air Sénégal à immobiliser des avions, et à déployer des dispositifs de crise pour pouvoir mobiliser de nouveaux équipages qui n’étaient pas atteints par le virus.



Il ajoute qu’à partir du 8 août la situation s’est dégradée, avec 8000 passagers pris au dépourvu et dont les dossiers ont dû être diligentés d’urgence, d’où les perturbations notables çà et là. Il tient à préciser que cette situation de crise exceptionnelle n’épargne pas d’autres compagnies aériennes et invite les uns et les autres à relativiser, d’autant plus que la législation sénégalaise interdit d’imposer le vaccin à des employés.

