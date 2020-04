Ibrahima Niane, SG CRSDI:« c’est bien possible de rapatrier les Sénégalais décédés du Covid-19 en Italie, sans risque » (Vidéo) Le Secrétaire général du Collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés en Italie (CRSDI), n’approuve pas du tout la décision des autorités sénégalaises de ne pas rapatrier les Sénégalais décédés à l’étranger du covid-19, particulièrement ceux d’Italie. Selon Ibrahima Niane, puisque c’est de lui qu’il s’agit, « toutes les conditions sont réunies pour que les Sénégalais décédés en Italie du Covid-19, soient rapatriés sans risque, ni danger ».

Lundi 27 Avril 2020

Dans un entretien qu’il a accordé à Leral-net depuis l’Italie, Ibrahima affirme : « nous sommes allés voir les services des pompes funèbres ici en Italie pour nous enquérir des conditions de rapatriement des personnes décédés du covid-19. On a vu les que corps sont mis dans des sacs hermétiques avec un produit absorbant de tout liquide. Ils sont ensuite mis dans une caisse en fer, hermétiquement fermée, puis remis dans une autre caisse en bois. Je ne vois donc pas où se trouve le risque de contamination ».

Par ailleurs souligne Ibrahima Niane, qui informe que plusieurs sénégalais morts du covid-19 ont été enterrés en Italie, « quand la famille ne paie les taxes après l’inhumation, les corps sont exhumés et incinérés pour laisser la place à d’autres. Et personne n’aimerait au Sénégal qu’un membre de sa famille, décédé, subisse ce sort.

Ibrahima Niane ne cache pas du tout sa déception. « Nous n’attendions pas du gouvernement du Sénégal. Ils ont toujours dit que la diaspora est la 15ème région du Sénégal. Ils auraient pu fixer les conditions de rapatriement des corps, mais pas refuser le rapatriement. Ils n’ont pas la bonne information ».

Selon le Sg du Collectif pour le rapatriement des sénégalais décédés en Italie, « 153 familles aujourd’hui dans des situations difficiles à cause du covid-19. Parce que la plupart ont perdu leur boulot. Et le travail qu’ils faisaient ne leur permet pas de prétendre au chômage technique. Nous nous cotisons à travers notre association ‘’Brescia Force covid-19’’ pour leur venir en aide ».

A propos des 12,5 milliards alloués à la diaspora dans le cadre de la Force covid-19, Ibraiha Niane, martèle : « nous n’avons encore rien vu de cette aide. Le consulat a juste communiqué une plateforme et nous aidons d’ailleurs les sénégalais à s’inscrire sur cette plateforme. Il y a également des documents diffusés sur les réseaux sociaux, mais nous n’avons encore rien reçu ».



