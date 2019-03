Ibrahima Sonko: celui qui avait reconnu le gendarme au domicile d’Ousmane Sonko, toujours introuvable L’attente s’éternise. Plus d’une semaine après, Ibrahima Sonko, alias Vieux, celui-là même qui avait reconnu le gendarme qui s’était rendu chez la famille de Ousmane Sonko, à Ziguinchor, lors de l’opération de parrainage en vue de la présidentielle, reste introuvable.

Une absence qui plonge sa famille dans l’inquiétude puisque l’alerte donnée par ses proches et les recherches effectuées pour le retrouver n’ont rien donné pour l’heure.



Ibrahima Sonko travaillait à la pharmacie du Docteur Moussa Diédhiou, au quartier Grand-Dakar. Selon des témoignages, il était parti déposer de l’argent appartenant à son patron à la Banque et n’est plus réapparu depuis.



L’enquête ouverte par la police pour le retrouver n’a rien donné jusqu’à maintenant.

