Ibrahima Sow et ses camarades déposent leurs baluchons au parti Rassemblement pour la Vérité/ Dëgg Moo Woor

Jeudi 25 Novembre 2021

Ibrahima Sow, membre fondateur de Bokk Guiss Guiss tourne le dos à Monsieur Pape Diop pour répondre à l'appel solennel de l'Espoir du Baol Pape Modou Fall pour un Diourbel meilleur. Il vient de faire la révélation lors d'un point de presse à la bourse de travail de Diourbel.



Le Coordonnateur départemental de Bokk Guiss Guiss en compagnie de ses camarades de parti officialise sa décision d'adhérer au parti RV/ Dëgg Moo Woor de Pape Modou Fall.



Ibou Sow a su dépasser les clivages politiques pour s'engager résolument à soutenir l'Espoir du Baol Pape Modou Fall en vue de bâtir un Diourbel uni et prospère. Les réalisations du Directeur de l'emploi sont suffisants pour convaincre même les opposants les plus réfractaires au régime présidentiel. Derrière le leader de Dëgg Moo Woor, le point focal de Book Guiss Guiss et ses camarades de parti comptent sonner la mobilisation pour une victoire éclatante de la liste Benno Bokk Yakaar aux élections locales du 23 janvier 2022.

