Identification des migrants mineurs aux Îles Canaries : Sur les 5 300 enfants et adolescents, 1 700 sont d'origine sénégalaise…

DakarActu avait annoncé, il y a quelques jours, précisément le 12 septembre, le changement du protocole d'accueil des migrants mineurs non accompagnés qui arrivent dans les îles canariennes de manière irrégulière. D'après nos confrères de La Provincia, sur les 5300 enfants et adolescents placés sous la tutelle du gouvernement régional canarien, 1700 mineurs sont des Sénégalais.



Le journal révèle qu'en juillet, un accord de collaboration avec le Sénégal a été signé avec les Îles Canaries (Espagne) pour accélérer la documentation et l'identification des mineurs migrants du pays qui arrivent aux îles de manière irrégulière et sans la compagnie d'un membre adulte de leur famille.



Le gouvernement canarien est confronté depuis quelque temps à des difficultés financières pour la prise en charge sanitaire des migrants mineurs non accompagnés qui ont fini par envahir l'archipel.



En effet, l'Espagne a un accord avec le Sénégal pour collaborer au contrôle des frontières depuis près de deux décennies. Ce qui explique la présence du détachement de la Guardia Civil Espagnole.

Ainsi, il y a à peine deux semaines, lors de sa tournée africaine, le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye pour aborder la nécessité d'encourager le retour des migrants irréguliers, comme un message aux mafias, renseigne le journal canarien La Provincia.

