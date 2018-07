Idrissa Gana Guèye: « Ce fut un honneur et un privilège pour moi de pouvoir représenter mon pays »

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Juillet 2018 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

Suite à l’élimination du Sénégal dans la coupe du Monde Russie 2018, certains "Lions" avaient disparu des réseaux sociaux. L’international sénégalais d’Everton, Idrissa Gana Guèye, lui, a laissé un message sur sa page twiter ce mardi.



« Ce fut un honneur et un privilège pour moi de pouvoir représenter mon pays, le Sénégal, durant cette coupe du monde. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour vos messages et vos prières. Dieureungene dieuf ».

