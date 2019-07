Idrissa Gana Guèye avant Sénégal-Ouganda : «Nous sommes prêts à 200%» A la conférence de presse d’avant match, le sélectionneur des «Lions», Aliou Cissé s’y est présenté avec le milieu de terrain, Idrissa Gana Guèye. Sans faire dans la langue de bois, ce dernier assure qu’ils sont prêts à 200% pour aller jusqu’au bout de leur logique : Gagner cette Can 2019.

Contre le bavardage, Idrissa Gana Guèye privilège l’action. C’est pourquoi il est souvent difficile de lui tirer les verres du nez. Mais, hier, à la conférence de presse d’avant match contre l’Ouganda, le sociétaire d’Everton a pris le micro pour manifester leur détermination à aller jusqu’au bout de leur logique : remporter cette Coupe d’Afrique des nations 2019. C’est pourquoi, d’après lui, ce match de huitième de finale contre l’Ouganda constitue juste un obstacle à franchir pour poursuivre le chemin qui mène vers le sacre.



Gana Guèye : «Ça peut bien être la bonne cette Can 2019. Parce que, nous avons toutes les qualités pour le faire», assure le métronome du milieu de terrain des «Lions». «On se rapproche de notre objectif. Cette année peut être la bonne», a déclaré le sociétaire d’Everton (Premier League).



Se projetant sur le match de ce soir contre l’Ouganda, Idrissa Gana Guèye assure qu’ils sont tous prêts à le gagner pour se qualifier en quart de finale. «La détermination a toujours été là. Nous sommes très conscients de l’objectif qui nous est assigné ; gagner la Can. Et nous sommes plus que déterminés pour atteindre ce but», a-t-il assuré. C’est vrai, s’empresse-t-il de souligner, «qu’il n’y a pas un match facile, Mais, on a une équipe qui est capable d’aller jusqu’au bout de cette compétition», a insisté à dire Idrissa Gana Guèye.



Bien qu’approuvant la détermination de son joueur, Aliou Cissé s’empresse de rappeler qu’une victoire finale, ne se décrète pas. «Mais le Sénégal est là pour aller jusqu’au bout de sa logique. Gagner ne se décrète pas, parce qu’il y a un processus à suivre. Mais on n'est plus loin de ce premier sacre», a indiqué le patron du banc de touche des «Lions» du Sénégal. Qui, il faut le rappeler, ont terminé deuxièmes du groupe C derrière l’Algérie, pour se qualifier en huitièmes de finale de cette Can 2019, que l’Egypte abrite depuis le 21 juin dernier.













