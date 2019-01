Idrissa Gana Guèye va rejoindre le PSG dans les prochaines heures ?

Finalement, le coach allemand devrait voir une seconde recrue débarquer avant le terme du mercato estival, qui ferme ses portes dans moins de 48h. En effet, d’après nos informations, le club d’Everton a trouvé ce mardi un accord avec la direction francilienne pour laisser filer Idrissa Guèye en direction de la capitale française.



Reste un petit détail à finaliser : l’échéancier concernant le règlement du transfert (la dernière offre stipulant plus de 30M€ + bonus selon Paris United).



Le milieu de terrain de 29 ans, de son côté, n’avait pas pris part à la rencontre de ce mardi entre les Toffees et Huddersfield, officiellement forfait. Mais toujours selon nos informations, l’international sénégalais a surtout rencontré les dirigeants franciliens en ce début de semaine, afin de finaliser aux côtés de ses représentants les ultimes contours de son contrat : à savoir s’il portera sur deux années, ou sur une année avec une autre en bonus.













Yahoo sport

