Idrissa Seck: "Seuls un irresponsable et un aventurier peuvent tirer profit de l'instabilité du pays pour..." Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mai 2022 à 20:24 | | 0 commentaire(s)| Le président du CESE, Idrissa Seck, a sacrifié à la traditionnelle prière de Korité à la Mosquée de Moussanté. En sus d'expliquer la vraie motivation de sa collaboration avec le Chef de l'Etat, il a affirmé qu'il est "irresponsable de mener le pays à l'instabilité, même si on est opposant. Le vrai homme politique ne le ferait, mais si on est un aventurier, tous les chemins sont bons pour arriver à ses fins. Même si au finish que ce ne sont pas finalement ces opposants qui sont élus, une fois le chaos installé dans le pays", a-t-il expliqué.





