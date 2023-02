Idrissa Seck à Macky Sall : « Je reconnais que votre vision va bien au-delà de Diamniadio » Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Président du Conseil économique social et environnemental (Cese), Idrissa Seck, n’a pas tari d’éloges à l’égard de son allié, le Président Macky Sall. À l’ouverture du Conseil présidentiel ouvert ce jeudi 9 février à Thiès, il est revenu sur la question des « travaux du pont enjambant le fleuve Sénégal pour nous relier à la […] Le Président du Conseil économique social et environnemental (Cese), Idrissa Seck, n’a pas tari d’éloges à l’égard de son allié, le Président Macky Sall. À l’ouverture du Conseil présidentiel ouvert ce jeudi 9 février à Thiès, il est revenu sur la question des « travaux du pont enjambant le fleuve Sénégal pour nous relier à la République sœur de Mauritanie et nous conduire vers Tanger et à quelques kilomètres de l’Europe, par voie terrestre ». Mieux, il a fait le focus sur l’agenda diplomatique du Président Sall. « Je vous ai vu vous battre avec élégance et fermeté pour défendre les intérêts de l’Afrique dans le monde, en Occident, comme en Orient. Comme en atteste votre récente visite à Poutine pour que la guerre russo-ukrainienne n’impacte pas les populations africaines », a-t-il notamment affirmé. Avant de conclure pour dire : « Quand j’ai vu tout cela, je suis tenté de confesser devant les médias que vous avez admirablement répondus à l’une de mes critiques les plus emblématiques au cours de la compétition électorale de 2019, disant que votre vision s’arrête à Diamniadio. Aujourd’hui, vous avez fait la preuve qu’elle va bien au-delà. Et je vous prie, Monsieur le Président, d’accepter toutes les critiques qui sont contributives comme celles qui sont abusivement injustifiées, car c’est une des exigences du leadership et vous en êtes un remarquable ».



Source : https://lesoleil.sn/idrissa-seck-a-macky-sall-je-r...

