Idrissa Seck en France depuis juin: Supputations sur son état de santé, le silence intriguant de... Le président du Conseil social et économique (Cse), Idrissa Seck n'est plus apparu en public depuis longtemps, depuis son intégration à l'appareil de l'Etat. En France depuis le mois de juin dernier, c'est le silence radio du côté de son entourage.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 07:31 | | 0 commentaire(s)|

Selon L'Observateur, le nouvel allié de Macky Sall, aphone depuis quasiment juin dernier, loge à Warwick Paris hôtel, à quelques pas des Champs-Elysées, avec des membres de sa famille.



Depuis un certain temps, il lui a été attribué de convoler en voyage de noces pour une "niarel", mais aucun démenti, encore moins un mot sur le sujet du côté de son entourage.



Des supputations sur son état de santé ont été avancées et jusque là, c'est un silence intriguant du côté de son service com'.

