Idrissa Seck parle enfin ce samedi Pointé du doigt pour son mutisme sur la situation du pays depuis plusieurs mois, Idrissa Seck va enfin parler ce samedi. Ce sera à l’occasion d’un séminaire qu’il va présider, organisé par la jeunesse nationale de Rewmi et la coalition Idy 2019, portant sur le thème « le leadership jeune au profit des collectivités locales » et qui a pour objectif de renforcer les connaissances des jeunes en matière électorale.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019 à 15:29



