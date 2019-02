Idrissa Seck promet la création d’une direction générale de l’Enseignement confessionnel

Le candidat de la coalition Idy2019 a promis de créer une direction générale de l’enseignement Confessionnel, lors de sa visite au Daara de Sokhna Mame Diarra Bousso.



Au Daara de Sokhna Mame Diaara Bousso, le candidat de la coalition Idy2019 a eu droit à un accueil chaleureux par les talibés tous des filles. Elles ont entonné une belle chanson en Arabe pour lui souhaiter la bienvenue. Les responsables du Daara se sont réjouis de cette visite avant de se dire fier d’accueillir un talibé mouride.



« Nous sommes fiers de vous recevoir. Après avoir une introspection vous êtes retournés vers Serigne Touba, qui est l’abreuvoir pour la réalisation des ambitions présidentielles », a dit l’un des responsables.



Idrissa Seck après avoir remercié les enfants et les responsables du Daara, a magnifié le travail professionnel du corps enseignant et l’engagement sans faille des responsables pour assurer une formation solide aux enfants pour devenir les adultes vertueux de demain. C’est pourquoi, il a promis une fois élu président de la République le 24 février 2019, de créer une direction générale de l’Enseignement confessionnel. Il n’a pas manqué de faire un clin d’œil aux arabisants. Idrissa Seck a promis de recruter les arabisants dans l’administration au même titre que les produits issus de l’école française.















