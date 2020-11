Idy-Macky: Le Khalife de Médina Baye donne sa position

Cheikh Mahi Ibrahim Niasse clôt le débat sur «Idy-Macky». La polémique sur la nouvelle alliance entre Idrissa Seck et Macky Sall est sans importance, selon le Khalife général de Médina Baye, rapporte "L'As".



D’après Cheikh Mahi Ibrahim Niasse, les priorités sont actuellement ailleurs et la plus urgente est celle de régler le phénomène de l’émigration clandestine, qui cause la mort de beaucoup de jeunes Sénégalais, dont l’objectif est de rejoindre coûte que coûte l’Europe, en empruntant des pirogues au péril de leurs vies. En plus de réprimander, le guide religieux invite aussi l’Etat à créer une direction destinée à gérer le programme «Donner 1 000 francs pour sauver ton enfant ».



Un programme qu’il propose aux autorités étatiques, pour permettre aux jeunes d’être formés dans plusieurs métiers. Cheikh Mahi Niasse souligne que son initiative ne nécessite pas qu’on touche au budget de l’Etat, puisque ce sont les populations qui vont cotiser elles-mêmes.



Selon toujours nos confrères, fustigeant la politique politicienne, le guide religieux met en garde ceux qui, du matin au soir, discutent de politique, laissant de côté les choses les plus urgentes. « Il y a beaucoup d’espaces au Sénégal que les jeunes peuvent mettre en valeur. Malheureusement, il y a beaucoup de politiciens qui peuvent tromper même le Président des Etats-Unis », regrette-t-il.

