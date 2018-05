Idy actuellement à la Mecque en train de faire la Oumra

Ce sont les jeunes de sa formation politique qui livre la nouvelle. Alors qu’il fait l’objet de toutes les critiques suite à sa sortie, Idrissa Seck est actuellement à la Mecque en train de faire sa Oumra. Pour expirer ses péchés ou pour prouver qu’il croit autant sinon plus que tout le monde à Dieu, Son Prophète Mouhammad (PSL) et à la Mecque ? C’est la question.



Selon les « sauvageons » rewmistes, en tout cas, Idrissa Seck n’est pas avec les Juifs, mais bien à la Mecque pour une Oumra. Sur la sortie contre leur leader, les jeunes rewmistes jurent la main sur le cœur, que Idrissa Seck n’a jamais tenu de tel propos. « Idy n’a jamais dit que la Khibla est à Jérusalem. Et le fait de s’excuser devant tous les Sénégalais, suffisait pour clore le débat ».



Pour Mory Guèye, qui portait leur parole, « Idrissa Seck a demandé pardon non pas parce qu’il a reconnu les propos qu’on lui a attribués, mais juste pour s’excuser à l’égard de tous les musulmans offusqués par ce qu’il a dit ».











Les Echos