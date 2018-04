Idy en conseil de guerre

Le Rewmi est en état de guerre. Décidés à remporter la grande bataille de 2019 contre le Président Sall, candidat à sa réélection, Idrissa Seck et ses hommes ont décidé d’une rencontre, ce samedi à Saly Portudal, histoire de peaufiner un programme de gouvernance. 260 experts et cadres triés sur le volet, vont se réunir à la station balnéaire de Saly pour discuter du programme de leur candidat. Une alternative au fameux ‘’Yonou Yokkuté’’ de la majorité.



Mais si le séminaire de Mbour est organisé pour peaufiner au mieux le projet de gouvernance du candidat Idy, cette grande rencontre de la crème rewmiste servira aussi d’occasion au boss des "oranges", pour restructurer son parti. D’ailleurs, un concert de jeu de chaises musicales est annoncé, ce week-end, du côté de la Petite côte. La faîtière du parti va faire sa mue et parmi les ‘’officiers’’ devant encore monter en grade, porter la nouvelle tenue de conquérant du Rewmi, on cite déjà le Dr Abdourahmane Diouf. Jusque-là héraut de l’unité d’élite de ‘’Sa kaajor’’, Abdourahmane Diouf devrait, sauf changement de dernière minute, en plus du porte-parole, gérer les cadres.



Hormis la structure des cadres, c’est tout le secrétaire national, qui n’est plus intact dans sa composition, qui sera remodelé, repensé, réorienté. Beaucoup de postes sont à pourvoir. Et le président Idrissa Seck, qui a la prérogative de nommer à ces différents postes, procédera à une nouvelle distribution des rôles, histoire d’améliorer le processus décisionnel du parti.



Un mécanisme dont la finalité est de rendre plus visibles, aux yeux de l’opinion, tous les talents du Rewmi, ceux-là qui devraient demain, porte ou participer à la mise en œuvre du programme de gouvernance de Idrissa Seck, une fois élu à la magistrature suprême.













L’Observateur