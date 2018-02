Idy, où sont passées vos sourates ? (Par Youssou DIOP)

Et pourtant ! Les sourates que vous déclamiez avec tant de circonspection vous réussissaient beaucoup mieux que les articles de la constitution que vous énoncez avec la même fumisterie, mais sans la même portée bluffeuse.



Et pourtant ! Votre récente et surprenante bifurcation confrérique aurait dû aviver votre flamme. Peut-être pas. Elle vous a enseigné que la loi ce n’est pas vous et qu’à malin, malin et demi; que le pays, c’est avant tout un géant assis sur des équilibres dont les signes trompent souvent si on s’en tient obtusément aux apparences.



Ismaïla Madior Fall est d’avis que vous avez un problème d’interprétation des textes de la Constitution. Il a tout faux. Vous avez un problème de constitution interprétative de votre personnalité. Idy Tidiane, Idy mouride, Idy contre Karim, Idy avec Karim, Idy riche à partir des fonds politiques, Idy contre les fonds politique puis Idy avec Khalifa Sall pour faire passer la caisse d’avance pour fonds politiques.



Pas grave ! Quand, après avoir traité père Wade d’ancien spermatozoïde, on peut aussi aisément reprocher à quelqu’un d’autre de l’avoir rabaissé aux yeux du monde, on ne peut plus vous reprocher de prendre les gens pour des fous. Non ! C’est vous, qui perdez la tête.



Quid des relations troubles et équivoques que vous avez toujours entretenues avec le Parti socialiste d'hier, depuis Jean Collin, avec la fameuse lettre destinée à compromettre Wade. Que dire de votre exfiltration par Ibrahima Niang, ex-D.G des chemins de Fer vers les Usa alors que Wade était en prison.



Et l’interpellation de la presse sur vos faux diplômes et sur votre cursus universitaire ombrageux. Idy, s’il vous plait, vous avez mieux à faire : répondre à toutes ces interpellations ignominieuses avant de porter, vous et vos milices et vos obligés, des jugements sur Talla Sylla.



Celui-là, il vous connait déh, contrairement à beaucoup d’entre ceux qui vous suivent et essayent de vous faire plaisir intensément.

Voilà ce que quelqu’un que vous connaissez bien, pour lui avoir fait très mal, a dit de vous : « La traîtrise telle que définie par le dictionnaire, lui colle en réalité comme un gant.



Le Larousse dit que le traître, c’est celui qui trahit d’une manière perfide, sournoise, qui trompe, qui est dangereux, qui est déloyal. Voilà tous les qualificatifs. Tout le monde connaît la perfidie de Idrissa avec laquelle il a éliminé tous ses adversaires ou supposés ennemis. Que ce soit au niveau du parti, du pouvoir, de l’Administration, un peu partout. Un vrai Terminator. »



Après tout ça, ne venez pas nous dire que Talla Sylla a trahi, patati patata. Vous voulez dire qu'il vous a berné? Dans ce cas, berner un traitre, ce n’est pas trahir, c’est remettre le point d’équilibre à sa place.



A Ziguinchor, lors d’une réunion avec la Banque mondiale, vous aviez dit que vous étiez riche, très riche d’ailleurs. En ce moment, ça faisait à peine 4 ans que vous étiez au pouvoir. Avant l’alternance, la seule maison qu’on vous connaissait était celle du Point E et vous ne l’aviez même pas encore entièrement payée. Et c’est là-bas que vous avez emménagé quand vous avez quitté la Primature. Comment avez vous pu vendre cette maison et la racheter quand vous êtes arrivé au pouvoir?



Franchement Idy, vous êtes parfois bien aimable, surtout quand vous vous gargarisez de versets du Saint-Coran pour séduire ou nuire. Mais là, c’en est trop ! Vous risquez de mordre votre propre queue, telle une bête démente. Ce qui fait le plus mal, c’est que vous parvenez si perfidement à tasser tous les autres qui ont si bien tenu le haut du pavé pendant que vous étiez à Paris et ailleurs, hors de Thiès, en dehors du Sénégal, comme d’habitude.



Quand le vent soufflera, quand les pirouettes s’imposeront aux frivoles, nous échangerons à nouveau, certainement mon cher Idy.



Youssou DIOP / conseiller politique du maire Talla Sylla