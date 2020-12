Idy relooke Rewmi : Ndéye Maguette Dièye, 1ère vice-présidente, Déthié Fall, Secrétaire National chargé du développement industriel Idrissa Seck a procédé ce weekend au relookage de Rewmi, son parti. Parmi d’autres nouvelles nominations, on peut retenir que désormais Mme Ndéye Maguette Dièye est devenue la 1ère vice-présidente du parti, remplaçant Déthié Fall qui occupe le poste de Secrétaire National chargé du développement industriel. Voici ce que dit le communiqué :

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Décembre 2020 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la restructuration du parti Rewmi et conformément à ses statuts, le Président Idrissa Seck, Président du parti, a procédé aux nominations ci-après:



-Madame Ndéye Maguette Dièye: 1ère vice-présidente;



-Monsieur Yankhoba Diatara: 2ième vice-président;



-Madame Awa Gueye kébé: 3ième vice-présidente;



-Monsieur Aly Saleh Diop: 4ième vice-président;



-Madame Mariétou Dieng: 5ième vice-présidente;



-Docteur Lamine Ba: 6ième vice-président;



-Madame Soda Mbacké: 7ième vice-présidente;



-Monsieur Moustapha Diop: 8ième vice-président;



-Monsieur Matar Sèye: Secrétaire Général du parti;



-Monsieur Déthié Fall: Secrétaire National chargé du développement industriel;



-Monsieur Ousmane Diaïté: Secrétaire National chargé des structures du parti;



-Monsieur Souleymane Diawara: Secrétaire National, porte-parole-adjoint.



Le reste de la composition du Secrétariat National sera publié lors de la réunion du bureau politique prévue la semaine prochaine.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos