Il a attendu 23 ans pour devenir père et meurt 7 mois après avoir eu des jumeaux Rédigé par Mamadou Mangane le 24 Février 2020 à 09:35 Un Nigérian du nom de Tony Abayomi Alder, qui a attendu 23 ans pour devenir père, est décédé 7 mois après avoir accueilli des jumeaux.





La triste nouvelle a été partagée par la femme d’affaires populaire nigériane, Ibukun Awosika qui sur son compte Instagram a révélé très attristée que feu Alder, qui était missionnaire, est décédé dimanche 23 février.



Tout en rendant hommage au défunt, Mme Awoskia a écrit:



“Tony Abayomi Alder a rejoint le Seigneur aujourd’hui 23/2/2020.

Un membre le plus fidèle, le plus diligent, le plus dévoué, le plus digne de confiance et le plus fidèle de mon équipe au Christian Missionary Fund depuis 25 ans. Tu es devenu mon frère et mon ami alors que nous cherchions à bâtir une institution pour servir le Seigneur grâce au soutien des missionnaires à travers le Nigeria. Dire que tu ne manque est un euphémisme.



Je suis reconnaissante à Dieu, après avoir attendu 23 ans, tu as été témoin de la naissance et apprécié d'avoir été le père de vos jumeaux, ne serait-ce que pendant 7 mois. Nous t'aimons vraiment mais nous nous soumettons humblement à la volonté de Dieu. Qu'on se souvienne de toi pour ton service joyeux au Dieu que tu aimais tant, ta fidélité en tant que mari à Toyin et votre amour pour tout autour de vous ".



