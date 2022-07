Il a grandi PAUVRE en Inde. Il est maintenant PDG de Google

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a grandi à Chennai, en Inde, avec peu d’accès à un téléphone, et encore moins à un ordinateur ou à internet. Mais c’est cette enfance qui l’a aidé à lui montrer à quel point la technologie pouvait être puissante.



La famille Pichai a attendu cinq ans avant de pouvoir obtenir un téléphone. Quand ils l’obtenaient, les voisins venaient passer des appels.



« C’est devenu une chose commune. Les gens venaient appeler leurs enfants », a déclaré Pichai à CNN. « Et donc pour moi, cela a montré la puissance de ce qui est possible avec la technologie. »



Pichai n’avait pas son propre ordinateur jusqu’à ce qu’il déménage aux États-Unis et fréquente l’Université de Stanford grâce à une bourse. Ensuite, le reste appartenait à l’histoire.



Il a obtenu une maîtrise en ingénierie à Stanford et a ensuite obtenu un MBA de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.



Pichai a travaillé chez Applied Materials et McKinsey avant de rejoindre Google en 2004. Là, il a occupé divers postes, notamment la supervision de Chrome, le chef de produit de Google et le responsable du système d’exploitation Android. Il est devenu PDG en 2015.



L’Amérique, la terre d’opportunités !



Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que le rêve américain était toujours vivant, Pichai a déclaré qu’il pensait toujours que l’Amérique était une « terre d’opportunités ».



« Je pense toujours que c’est vrai aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Mais je pense que nous devons travailler dur pour nous assurer que c’est vrai. »



Devenir PDG de Google a été « l’opportunité d’une vie », a déclaré Pichai. Mais ce n’était pas quelque chose qu’il avait demandé. Il a dit qu’il était surpris lorsque les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, l’ont approché à ce sujet.



« J’étais occupé à créer des produits. Et je n’avais pas prévu où cela aboutirait », a-t-il déclaré.



