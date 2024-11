Il avait escroqué en ligne un marchand de chaussures : Abdou Cissé écope d’une peine de trois mois d’emprisonnement ferme EnQuete -Pour le paraître, Abdou Cissé s’est mis dans le pétrin. Le jeune électricien, futé qu’il est, passe des commandes de chaussures en ligne qu’il récupère avant d’envoyer un faux code de transfert Orange Money au vendeur. Mamadou Cissé n’a pas échappé à ce subterfuge mis en place pour le plumer lui et ses collègues vendeurs.

En effet, bien connu dans la vente en ligne, il a été contacté par Abdou Cissé qui comptait acheter des chaussures. Après être tombé d’accord sur les prix, Abdou Cissé a commandé cinq paires de chaussures d’une valeur de 130 000 F CFA. Il a demandé qu’on lui livre la marchandise. Une fois la marchandise réceptionnée, il a envoyé un code de paiement via son numéro.



Pour ce faire, il a copié un message de transaction d’Orange Money sur son numéro, en y mettant le montant qu’il a envoyé au vendeur. Celui-ci, par inadvertance, est tombé dans son piège en ne regardant que le montant et a donné le feu vert au livreur de repartir. C’est en allant récupérer son argent qu’il s’est rendu compte qu’il a été dupé par le jeune homme.



Pour éviter une telle escroquerie à ses collègues, il les a avisés en leur remettant le numéro du jeune homme et les a invités à le mettre au courant au cas où ils seraient contactés par son escroc. Quelque temps après, un de ses amis commerçant, en l’occurrence Mandougou Sène, établi au marché Colobane, est contacté par le même jeune homme. Encore une fois, il a passé une commande de chaussures et a demandé à être livré à la mairie de la Patte d’Oie.



Cette fois-ci, c’est son petit frère Ibrahima Fall qu’il a envoyé pour réceptionner la marchandise. Mandougou a informé Mamadou Cissé. Ensemble, ils ont élaboré un plan pour arrêter Abdou Cissé. Au lieu d’un livreur, quatre livreurs ont été envoyés au point de réception des chaussures. Avec le même modus operandi, il a tenté de payer Mandougou qui a lancé l’alerte aux autres livreurs qui ont arrêté Ibrahima Fall.



Ce dernier, qui n’a rien compris, les a conduits jusqu’à son frère qui a été arrêté en même temps que son ami Amadou Massar Diop. Tous les trois ont comparu hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Poursuivis pour escroquerie, Ibrahima Fall et Amadou Massar Diop ont contesté les faits. Quant à Abdou Cissé, il a reconnu le délit d’escroquerie qui lui est reproché. Ibrahima Fall dit qu’il ignorait l’origine frauduleuse de la marchandise que son frère lui a demandé de réceptionner.



Pour sa part, Amadou Massar Diop a déclaré : “J’ai passé la nuit chez Abdou Cissé, car je revenais d’une soirée. À mon réveil, il m’a montré des chaussures et m’a offert une paire pour le tournage de mon clip. Il a l’habitude de me prêter des vêtements et des chaussures.” Des propos corroborés par Abdou Cissé.



La partie civile Mamadou Cissé n’ayant rien réclamé, la parole a été donnée au représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi. Les avocats d’Ibrahima Fall et Amadou Massar Diop ont sollicité la relaxe de leurs clients. L’avocat d’Abdou Cissé a lui demandé une application bienveillante de la loi, d’autant plus que, selon lui, son client a appris la leçon durant ses 15 jours d’incarcération.



Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné la relaxe d’Ibrahima Fall. Le juge a disqualifié le délit d’escroquerie reproché à Amadou Massar Diop en recel. Il l’a reconnu coupable de ce chef et lui a infligé une peine d’emprisonnement d’un mois ferme.



S’agissant d’Abdou Cissé, il est reconnu coupable d’escroquerie. Il a écopé d’une peine de prison de trois mois ferme





