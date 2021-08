Il confisque 35 millions de son fournisseur et écope d’un 1 an de prison ! Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|





Source : Par Caty DIOUF Une affaire d’abus de confiance portant sur la somme de 35,519 millions Fcfa en relation avec du mobilier de maison, a atterri ce 2 août, au tribunal correctionnel de Dakar. Le mis en cause a écopé d’une peine d’un an. En effet, le sieur M. L. Diouf propriétaire de Mounif-GmSA qui s’est […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/02/il-confisque-3...

Accueil Envoyer à un ami Partager