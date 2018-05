Il découvre deux mille milliards d'euros sur sa carte Visa

Luc Mahieux, de Belgique, a découvert un versement de 2 000 milliards d'euros sur son compte. Cela fait tourner la tête. Il est assistant parlementaire, et non, il ne s'agit pas d'une nouvelle affaire d'emploi fictif.



Voyant cette somme incroyable sur son compte, il essaie d'en savoir plus, convaincu qu'il s'agit d'une erreur. Juste avant le versement, il avait résilié son abonnement à un site qui lui prélevait 34,90 euros par mois, sans qu'il ne le sache. C'est de là que provient tout cet argent.



L'homme a décidé de bloquer sa carte visa et a appelé le service des fraudes: "J'ai téléphoné au service fraude lié au secteur bancaire. Il n'a pu me donner des explications. (...) Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bug informatique ni d'une tentative d'escroquerie", a-t-il commenté.



Depuis, les milliards ont bien entendu disparu, et on aimerait savoir où ils sont allés.