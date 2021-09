Il diffuse les photos de sa copine et écope de deux ans de prison ! Rédigé par leral.net le Mardi 21 Septembre 2021 à 22:13 | | 0 commentaire(s)|





Source : PAR CATHY DIOUF Boulaye Niang a écope de deux ans de prison, dont six mois avec sursis. Le mis en cause a été condamné pour avoir diffusé les photos de sa copine dans les réseaux sociaux. Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, le prévenu a reconnu avoir capturé les images de la plaignante […]Source : https://www.lasnews.info/2021/09/21/il-diffuse-les...

