Il égorge son père de 82 ans pour...50.000 FCfa, un étudiant arrêté pour braquage devant...l'Ucad "L'Observateur" est revenu sur deux (2) faits marquants qui méritent toute l'attention. Un fils indélicat qui tue son père et un étudiant arrêté devant l'Université Cheikh Anta Diop.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 08:12 | | 0 commentaire(s)|

Le journal fait d'abord savoir qu'un fils indélicat a égorgé son père biologique, âgé de quatre vingt-deux ans (82), qu'il a ensuite jeté dans un champ. A en croire "L'Observateur", il l'a fait pour la modique somme de cinquante mille francs Cfa (50.000).



Le père avait refusé de prêter cette somme à son fils de 39 ans, G. Diop et lui avait interdit de vendre un de ses champs. C'en était trop pour ce dernier, qui l'a roué de coups avant de l'étrangler.



Et l'autre fait, cocasse celui-là, est l'arrestation d'un étudiant. Ce qui n'a rien d'extraordinaire jusque-là. Sauf que ce dernier a concentré ses connaissances ailleurs. En effet, il a été arrêté devant le Temple du savoir, pour agression avec usage d'arme. Il a été condamné à deux ans de prison, dont six (6) mois ferme.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos