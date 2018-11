Il essaye de voler son smartphone mais elle l’immobilise avec une technique de ju-jitsu, en vidéo Ce voleur de smartphone réfléchira à deux fois avant de vouloir subtiliser le téléphone d’autrui. Agressée par deux hommes, une jeune brésilienne est en effet parvenue à se défendre en utilisant une prise de ju-jitsu. Un des deux voleurs a fini par la supplier de le Irelâcher. Depuis, elle fait le buzz sur la toile.





Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Dans une vidéo postée sur YouTube le 19 novembre 2018, on aperçoit une jeune femme maintenir au sol un homme grâce à une technique de ju-jitsu. L’individu de 18 ans, un certain Magdeel da Silva, supplie la jeune femme d’arrêter. L’altercation se déroule au Brésil à Manaus dans l’État de l’Amazonas, rapportent nos confrères brésiliens de D24am.

Sabrina Leites, la jeune brésilienne de 22 ans, explique avoir été agressée par deux hommes à moto juste devant son domicile. Les deux individus lui ont donné l’ordre de leur donner son smartphone, qu’elle avait justement en main. Pratiquant les arts martiaux depuis 4 ans, Sabrina ne s’est pas laissée faire. En utilisant une technique de ju-jitsu, elle est parvenue à immobiliser Magdeel da Silva sur le trottoir pendant que son complice prenait la fuite.

Témoin de la scène, un voisin a rapidement appelé la police. Soucieuse d’empêcher son agresseur de fuir avant l’arrivée des autorités, Sabrina l’a fermement maintenu au sol pendant une vingtaine de minutes. « Une fois que vous avez la technique, c’est très simple d’immobiliser quelqu’un » assure-t-elle. « Ils ont cru me faire peur en disant ‘passe le téléphone’. J’ai vu qu’ils n’avaient rien sur eux, alors j’ai réagi. S’attaquer à deux bandits, c’est tout sauf simple. Heureusement qu’ils n’étaient pas armés, sinon je n’aurais pas osé réagir comme ça » tempère Sabrina.

Magdeel da Silva a été arrêté et inculpé pour tentative de vol tandis que son complice court toujours.









Phonandroid



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook