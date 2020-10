Il est contaminé par le Covid-19 une deuxième fois, plus grave que la première Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un Américain âgé de 25 ans a été infecté à deux reprises par le Covid-19, subissant la deuxième fois une forme plus grave de la maladie, constate une étude dans The Lancet, relevant une nouvelle fois l’importance des gestes barrières.Source : https://fr.sputniknews.com/sante/20201013104457221...

