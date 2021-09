Il lui donne 1,7 million pour envoûter sa copine, le charlatan disparaît avec l’argent Condamné à trois mois de prison, A. Ly a soutiré 1.700.000 francs à sa victime, A. Senghor. D’après le charlatan, ce dernier lui avait demandé de marabouter sa copine afin qu'il puisse l’épouser.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Septembre 2021 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Âgé de 30 ans et domicilié à Keur Massar, A. Ly a envoûté un de ses voisins du nom d’A. Senghor. D’après les termes de la plainte de celui-ci, il s’est rapproché du charlatan pour une séance de voyance. Le marabout lui prédit un bel avenir et lui promet de fructifier ses affaires. Sur ce, il lui remet des potions magiques. Contre toute attente, il perd tout contrôle après avoir utilisé les “saafara” et le mis en cause lui réclame différents montants, estimés à 1.700.000 francs Cfa.



Toutefois, le prévenu a servi une autre version au juge lors de sa comparution hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon lui, la partie civile a sollicité ses services pour marabouter sa petite amie afin de l’épouser. “ Je lui ai donné de l’eau bénite. Il m’a payé 200.000 francs en deux tranches. Il m’a même appelé pour me dire que mes prières se sont exaucées ”, a-t-il dit, en l’absence de la partie civile.



Estimant que les faits sont constants, le substitut du procureur a requis l’application de la loi. Conseil du prévenu, Me Cayossi a plaidé la relaxe du prévenu, qui a écopé d’une peine de trois mois de prison.













Rewmi

