Il menace d'«égorger» un enseignant et se voit condamné à trois mois avec sursis
Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 20:32





Source : Une querelle a opposé deux enfants à l’école, le professeur est intervenu pour les séparer et a «empoigné un peu vigoureusement» un garçon. Or, le père de ce dernier s’est présenté à l’établissement, promettant d’«exploser» et d’«égorger» le professeur.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2020111510...

