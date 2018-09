Il menace de brûler l’Apr-Biscuiterie : Faut-il retenir Me Djibril War ?

De Nouakchott où il se trouve en mission panafricaine d’observation des élections, Me Djibril War est dans tous ses états ! Et ceux qui connaissent l’homme savent qu’il ne sait pas maitriser sa colère. Au contraire, il l’exprime en mettant le feu partout ! Toujours, est-il que, depuis la capitale mauritanienne, Me Djibril War a annoncé que, dès son retour à Dakar, il va bruler l’Apr de la commune de Biscuiterie ! Une commune politique où alliés et transhumants lui mènent une guerre souterraine, carrément couverte, avec des armes non conventionnelles.



Selon le député Djibril War par ailleurs, directeur d’école du parti Apr, la seule obsession de ces « transhumants » de 25e heure, c’est d’être Maire du Biscuiterie et non la réélection du président Macky Sall. « Et durant mon absence, ces gens-là ont posé des actes fractionnistes et de défiance aux instructions du Président Macky Sall. Heureusement,qu’il existe des alliés de Benno Bokk Yakaar comme le Ps, Afp et Ld loyaux. Et, des fidèle qui mènent des activités dans un dynamique unitaire et inclusive sous la direction du président du comité Electoral et la Commune, en l’occurrence le Maire Doudou Issa Niass », se félicite Me Djibril War.



Et de jurer qu’il va incendier l’Apr-Biscuiterie et provoquer de grand brûles chez les opportunistes alimentaires. Faut-il retenir Me Djibril War avant que l’irréparable se produise à Biscuiterie comme à Petersen ?



Le Temoin

