Il meurt renversé par un avion sur le tarmac de l’aéroport

Un accident d’avion au sol, un peu particulier

Le vol Southwest Airlines 1392 en provenance de Dallas s’est terminé d’une bien étrange façon. L’avion était arrivé sans encombre à l’aéroport d’Austin-Bergstrom quand il a provoqué un accident. Il venait d’atterrir à 20 h 12, quand le pilote a à peine eu le temps d’apercevoir une silhouette. Un homme se trouvait sur le tarmac, pour une raison inconnue. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre comment cet homme a pu se retrouver seul sur une piste de manœuvre. Il ne portait pas de gilet de sécurité non plus.





L’homme s’est fait renverser par l’avion qui venait d’atterrir

« L’avion a atterri en toute sécurité à l’aéroport AUS après avoir reçu la permission d’atterrir sur la piste 17R », précise le communiqué de l’Autorité d’aviation fédérale (FAA). Le communiqué disculpe le pilote qui manœuvrait l’avion, là où il avait reçu l’autorisation de le faire. Au moment de heurter l’homme, le pilote s’en est rendu compte et a arrêté l’avion. Les passagers ne se sont pas vraiment rendus compte de ce qu’il se passait. Le personnel est descendu de l’avion et les secours sont arrivés de l’aéroport. Mais il était trop tard. « Nous remercions sincèrement notre équipage pour son professionnalisme et sa réponse rapide », déclare la compagnie aérienne. Les secours ont déclaré que l’homme était mort sur le coup. Une enquête est en cours.



Publié par Nicolas F le 10 Mai 2020

letribunaldunet.fr