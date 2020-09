"Il n'a tué personne" : Didier Raoult défendu par la maire de Marseille, Michèle Rubirola

Après un retour remarqué - et réussi - à la radio cet été aux commandes de Culture médias en joker de Philippe Vandel, Pascale Clark reste sur Europe 1 cette saison. L'ancienne voix mythique d'En aparté sur Canal+ et de France Inter revient dans une station qu'elle avait déjà fréquenté au début de sa carrière. Elle récupère l'animation de En balade avec..., chaque dimanche entre 11h et 12h30. Elle succède à Frédéric Taddéi qui remplace Patrick Cohen dans C'est arrivé cette semaine et C'est arrivé demain, le chroniqueur de C à vous ayant récupéré la case quotidienne de 12h30 en semaine.



"Monsieur Gaudin, c'est Monsieur Gaudin"



Hier, c'est Michèle Rubirola qui était l'invitée de Pascale Clark. Dans les rues de la ville dont elle est devenue maire il y a quelques mois, elle s'est baladée avec la journaliste en répondant à ses questions et à celles de passants qui l'ont interpellée. Elle a par exemple expliqué avoir soutenu le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des Champions il y a quelques jours, et être toujours en contact avec son prédécesseur Jean-Claude Gaudin : "Respect à ce vieux monsieur. Il se repose dans sa maison de campagne. Je l'ai eu au téléphone, il était parti quelques jours à La Clusaz. J'attaque pas les personnalités, les êtres mais je combats des idées politiques qui ne sont pas les miennes. Mais Monsieur Gaudin, c'est Monsieur Gaudin."



"Didier Raoult n'a tué personne"



Elle a également donné son avis sur une personnalité marseillaise très médiatisée ces derniers mois et depuis le début de la crise sanitaire, le directeur de l'IHU Méditerranée, Didier Raoult : "J'échange avec le Professeur Raoult. Je discute avec le Professeur Raoult. J'entends ses arguments, son attitude strictement médicale 'il y a des symptômes je soigne'. Il est pas sur des études scientifiques. Mais je discute aussi avec d'autres qui partagent pas forcément (ses analyses). Vous savez le monde de la médecine c'est pas une science exacte donc cette maladie on la découvre et on avance en marchant avec (elle)", a expliqué celle qui est médecin de formation. "Moi je vais pas prendre position pour ou contre. L'essentiel c'est comme on dit en médecine 'Primum non nocere' (en premier, ne pas nuire). Et je pense que le professeur Raoult, il n'a tué personne," a-t-elle conclu.



Pour rappel, la semaine dernière Michèle Rubirola, Martine Vassal (présidente de la métropole Aix-Marseille) et Didier Raoult ont tenu une conférence de presse commune - le même jour et la même heure que Jean Castex - pour notamment dénoncer des décisions prises pour Marseille à Paris et sans concertation.