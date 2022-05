«Il n'y a ni loi, ni organigramme qui puisse m'interdire de recruter qui je veux dans mon cabinet »

C’est la réponse apportée aujourd'hui par Barthélémy Dias aux autorités étatiques qui menacent de révocation tout élu local qui ne respecterait pas l’organigramme des collectivités territoriales. «Rien ni personne ne pourra me détourner de la mission que vous m’avez confiée et de notre ambition partagée pour un Dakar de tous les âges et énergies confiée par les populations de Dakar pour le bien-être de la ville», s’est-il rebiffé. Ferme et catégorique, Barthélémy Dias a déclaré quitte à saisir l’Organisation international du Travail (Oit) pour «discrimination et harcèlement», que Guy Marius Sagna et Seydina Oumar Touré resteront et demeureront des agents de la ville de Dakar. «Je dirai à qui de droit de faire ce qu’il à faire pour que les personnes qui ont contracté avec la ville de Dakar puissent honorer leurs engagements avec la mairie et vice-versa», a-t-il insisté.







«Conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion, ce poste a toujours existé. La preuve, à la ville de Dakar, il y a ce qu’on appelle la Direction des affaires sociales (Das). Ce poste est inscrit dans la nomenclature du bureau municipal et il y a un poste d’adjoint au maire de Dakar en charge des affaires sociales en plus d’un président de la commission aux actions sociales. Maire que je suis, je n’ai pas le droit d’avoir un conseiller en charge des questions sociales ? », s’est-il interrogé. «Je persiste, Guy Marius Sagna est nommé conseiller technique du maire de la ville de Dakar en charge des affaires sociales. Il restera et demeurera à ce poste», a martelé Barthélémy Dias. S’agissant de l’ex-capitaine Touré, le maire de la ville de Dakar a rappelé que dans l’organigramme de la ville, il y a bien, le poste de chargé des questions de sécurité. A preuve, le 22 novembre 2011, maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall avait nommé à ce poste, Soham Wardini chargée de la sécurité urbaine. Et le 6 décembre 2013, Soham Wardini a pris fonction comme conseillère technique aux affaires communales nouvellement engagée par la ville de Dakar. «Où étaient le Président de la République et le préfet de Dakar pendant ce temps ?», a-t-il ironisé sous des salves d’applaudissements. «J'ai seulement remplacé le contrat Soham Wardini par capitaine Touré», a soutenu Barthélémy Dias. «C'est une libre administration. Il n'y a ni loi ni organigramme qui puisse m'interdire de recruter qui je veux dans mon cabinet. Je suis élu tout comme le Président Macky Sall qui ne rend pas compte des nominations des hommes et femmes de son cabinet», a-t-il pesté.

Le nouveau maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias et les avocats de la mairie de Dakar comptent internationaliser leur combat contre l’Etat du Sénégal concernant le cas de l’ex-capitaine Seydina Oumar Touré de la Section de recherches de la gendarmerie et de l’activiste, ancien agent au ministère de la Santé et de l’Action sociale.Source : https://www.exclusif.net/Il-n-y-a-ni-loi-ni-organi...