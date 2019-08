Il n’y aura pas de délestage la semaine prochaine, ni après…

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur de la Communication et du Marketing de la Senelec, Ahmedoune Dida Diagne ne veut pas entendre de délestage.

Selon lui, la production de la société nationale de l’électricité est assez suffisante. « La Senelec a une production assez suffisante et ne prévoit pas de délestage. Pour nous, le mot délestage est un terme qui n’est pas dans notre vocabulaire ».

Continuant, il rassure : « aujourd’hui, notre situation avec la Sar est normalisée et maîtrisée, des deux côtés. Nous sommes très loin des émeutes de 2011 ».



