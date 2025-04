Il n’y aura plus de massage à Sweet Beauté, Ndeye Khady Ndiaye s’est reconvertie

Le salon Sweet Beauté, tristement célèbre pour son implication dans l’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr, a discrètement rouvert ses portes. C’est le journal Les Échos qui a levé le voile sur cette réouverture dans son édition du lundi 7 avril. L’information, rapidement reprise par d’autres médias, a été confirmée sur place à Ngor, non loin de l’aéroport militaire Léopold Senghor.



Cependant, il ne s’agirait plus d’un salon de massage. Selon Les Échos, les journalistes qui se sont rendus sur les lieux affirment que les prestations de massage ne sont plus proposées à Sweet Beauté. L’établissement s’est reconverti en boutique de produits cosmétiques.



Le journal précise que Ndèye Khady Ndiaye, ancienne responsable du salon et figure centrale dans le dossier judiciaire ayant secoué la scène politique sénégalaise, tient désormais un magasin de produits de beauté au rez-de-chaussée de l’immeuble R+4 où se trouvait le salon initial. En outre, elle aurait également loué un appartement dans les étages supérieurs du même immeuble, selon des informations glanées par Les Échos.



Source: Senenews

