Il refuse de vendre son mouton "ladoum" à 52 millions FCFA

Son mouton de race ‘’ladoum’’ se nomme ‘’roi Assane 2’’. Cependant, à la fiara de l’année dernière, il a refusé de le vendre à 52 millions francs Cfa. Aujourd’hui, c’est la troisième génération de sa progéniture qui est exposée. «Si j’ai refusé de vendre Assane 2 à 52 millions F Cfa, c’est parce que j’étais sûr de pouvoir gagner plus d’argent avec lui. En l’achetant, j’avais plus de 200 ladoum femelles à ma disposition. Avant de venir à la foire de l’année dernière, il s’est accouplé avec 60 de ces femelles. Deux mois après, je me suis fait plus de 60 millions de francs Cfa à travers la vente de sa progéniture. Aujourd’hui, je suis à sa troisième génération », confie le propriétaire qui se frotte les mains.

Il refuse de vendre son mouton

En effet, les petits du ‘’roi Assane 2’’ sont vendus à plus d’un million cfa. « Ce mouton est extraordinaire. Il est phénoménal. Sa progéniture est royale », s’extase Ma Ibra Ndiaye. Il explique que la valeur marchande de sa marchandise, est difficile à estimer. « En fait, c’est exactement comme si quelqu’un te demande de lui vendre ce que tu aimes le plus. Ce sera forcément compliqué à marchander ».





La Tribune