Il travaille à Dakar Dém Dikk : le Cri de cœur d'un jeune handicapé Dans l'entreprise Dakar Dém Dikk, y'avait une trentaine de travailleurs qui sont des personnes à mobilité réduite (handicapés) Recruté par maître Moussa Diop et pour rappel il n'est pas mon leader politique et j'en fais pas parti de son mouvement juste pour dire à l'opinion qu'il est le seul DG à faire ce recrutement pensant que les personnes à mobilité réduite ont leurs droits de travail comme tout le monde

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Août 2022 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

Et à l'époque beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord pour l'insertion des handicapés dans l'entreprise donc nous saluons son courage sur ça.



Aujourd'hui dieu merci après 5ans 1 mois de service nous avons eu raison sur ces personnes car aucune personne à mobilité réduite n'a eu de sanction et un jour un des régulateurs du nom de Mor Fall m'a dit (bilahi walahi barké borom Touba ya meun les valides si liguéy bi ) je lui répondu ho chef quel fierté pour vous dire dans la vie tout le monde est utile



Ce qui est un peu déplorable c'est la manière dont on nous utilise je m'explique on a accepté d'être receveur parce qu'on voulait montré au gens que nous sommes utiles mais y a des postes qui sont plus compatible avec notre handicap que d'être receveur, exemple poste de caissier ou agent commercial, la tu travailles sur place c'est moins fatiguant et c'est mieux pour notre santé



N'oubliez pas qu'une femme à mobilité réduite receveuse a été agressée vers 4h du matin parce qu'elle prenait le personnel pour aller au boulot



N'oubliez pas que les guichets sont mal fait et difficile pour les personnes à mobilité réduite



N'oubliez pas que les routes sont dégradées



N'oubliez pas que dans les pays normaux où on respecte les droits des personnes à mobilité réduite on leurs donnent des boulots qui sont compatibles avec leur handicap



Après 5 ans de service comme receveur et avoir montré l'exemple de travailler comme il se doit



Nous lançons un appel solennel à Monsieur le Président Macky Sall à l'actuel directeur général de Dakar Dém Dikk Mr Oumar boun khatab Sylla de nous soulager en nous donnant des postes de caissier d'agent commercial compatible avec notre situation d'handicap



Et dire aux autres entreprises de recruter que les personnes à mobilité font partie du pays leur droit être respecté comme il se doit



C'est des soutiens de famille très courageux qui font vivre des personnes comme les autres le font.



Babacar Diop receveur

Conseillé municipal à Mpal (Saint Louis)



la voix des sans voix

Email: Diopbabacar2014@gmail.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook