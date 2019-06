Il tue son ami pour du poisson grillé et risque 15 ans de prison

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

Pascal Preira risque de passer les 15 ans à venir en prison, si le juge suit le réquisitoire du procureur général le 2 juillet prochain.



Il est accusé d’avoir tué Mamour Guèye au cours d’une bagarre qui s’est déclenchée à la plage de Yarakh, vers 1h du matin.



Il ressort des éléments discutés à la barre, que les faits de l’espèce remontent à la nuit du 14 au 15 septembre 2013. Ce jour-là, Pascal Preira avait rejoint son oncle pêcheur, Dominique au bord de la plage, pour une dégustation de poissons braisés. A son arrivée sur les lieux, il a trouvé que son oncle et Mamour Guèye étaient déjà en train de manger. Il avait décidé de les rejoindre autour du plat. Mais Mamour lui a opposé un niet catégorique sous prétexte qu’il refusait d’aller en mer. Il s’en est suivi une bataille entre les deux hommes, avant d'être séparés par Dominique, l'oncle de Pascal.



Furieux, l’accusé rentre chez lui. Et se munit d‘une arme blanche, attendant son protagoniste. Quand celui-ci s’est présenté vers les coups de 3 heures du matin, il s’est jeté sur lui, avant de lui asséner des coups de couteau.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos