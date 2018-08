Il vole les 3,9 millions de FCfa de son cousin pour faire de la bamboula

Gorgui Ka, la quarantaine, réparateur de portable de son état, a volé dans le courant du mois de juin, l'argent de son cousin, F Ka. La nuit des faits, la victime, les poches pleines d’argent avait quitté la ville de Louga où il vendait ses vaches. Désirant rentrer chez lui, il demande à son cousin de le conduire vers 21 heures avec sa charrette. Ils s'embarquent...Mais à son arrivée, il est surpris de voir que l’enveloppe qu’il avait mis dans sa poche, contenant ses 3,9 millions avait disparu. Il s’en ouvre à son cousin qui nie avoir pris la somme. Il porte plaine contre celui-ci. Fautes de preuves, la gendarmerie de Keur Momar Sarr n’a pas pu mettre aux arrêts Gorgui Ka.



Cependant, trois jours plus tard, Gorgui est sorti de l’anonymat, en commençant à faire de la bamboula. En moins d’une semaine, il a acheté deux tonnes de ciment, quatre chargements de sable et une moto jakarta, deux ordinateurs…



Constatant que son cousin était en train de mener une vie supérieure à ses moyens, la victime s’est de nouveau rendue à la gendarmerie pour informer les enquêteurs. Entendu par les limiers, le mis en cause n’était pas en mesure d’expliquer l’origine de ses biens.



Déféré au parquet, il a nié les faits devant le juge. Mais les témoignages de ses proches, attestant qu’il est devenu subitement riche. Alors que l’activité qu’il mène n’est pas rentable. Le procureur a déduit que les faits reprochés à Gorgui ne font l’ombre d’aucun doute. Et, il a requis une peine d’un an, dont trois mois ferme. Gorgui Ka sera finalement condamné par le tribunal à une peine d’un an, dont deux mois ferme. Et, il devra allouer la somme d’un million neuf cent mille FCfa à sa victime.





L’observateur