Il y a 25 ans, Mobutu quittait le Zaïre avant la chute de Kinshasa

La République démocratique du Congo (RDC) célèbre lundi et mardi, mais sans commémoration particulière, le 25e anniversaire de la chute du président Mobutu Sese Seko qui a dirigé le pays d’une main de fer pendant 32 ans et l’arrivée au pouvoir du rebelle Laurent-Désiré Kabila.



Depuis 2002, ce double anniversaire ne donne en principe plus lieu à aucune cérémonie officielle en RDC, bien qu’il marque un changement radical dans l’histoire de l’ex-Zaïre, avec la fin du long – et contesté – règne du maréchal Mobutu, entamé dès 1965, cinq ans après l’accession de l’ex-Congo belge à l’indépendance.



C’est en effet le samedi 17 mai 1997 que les troupes de l’Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila sont entrées dans Kinshasa, sous les vivats de la population massée le long des grandes avenues. Le "vieux Léopard" venait pour sa part de fuir le pays pour se réfugier au Maroc, où il allait décéder le 7 septembre suivant du cancer qui le rongeait. (Belga)

