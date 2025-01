Île de Gorée : l'alerte est sonnée

Des mesures urgentes doivent être prises pour la préservation de l'île de Gorée. Le constat a été fait sur place par le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr.



«L'érosion est en train de faire son travail et n'attend personne. Il faut prendre des mesures urgentes pour sauver cette île emblématique», a-t-il déclaré, à l'issue de sa visite de travail.



Celle-ci, a-t-il expliqué, d'après Le Soleil, «s'inscrit dans le cadre des instructions données par le Président Diomaye Faye, invitant le ministère de la Culture à évaluer l'état des lieux des sites historiques» tels que Gorée et Karabane.



«Au-delà des dégâts causés par l'érosion côtière, [Sarr et sa délégation ont pu mesurer] les difficultés sociales auxquelles sont confrontés les [insulaires]» dont «le cadre de vie est impacté par des bâtiments anciens et délabrés», complète le journal.

